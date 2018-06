ROY, Pierre



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Roy, survenu à Montréal, le 31 mai 2018, à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil, son amie Phyllis, ses enfants Audrey (Éric) et Hugo (Jacinthe), ses trois petits-enfants Gilliane, Thomas et Béatrice, ses frères et soeurs, ainsi que des proches parents et amis.Selon les volontés de M. Roy, il n'y aura pas de service funèbre.