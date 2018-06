BÉNARD (née FRAPPIER)

Thérèse



Le 30 mai, à l'âge de 88 ans et 10 mois , est décédée Thérèse Frappier, épouse en premières noces de feu Claude Bénard et en secondes noces de feu Réal Bénard.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (Jean-Jacques) et Carole (Jacques), ses petits-enfants Érick, Isabelle (Patrick), Sébastien (Julie), Geneviève (Mario), Alexandra (Sylvain), Françis (Mélanie) et Jean-Sébastien, ses arrière-petits-enfants Nathan, Samuel, Benjamin, Laurie, Annabelle, Gabriel, Philippe, Zachary et Maéva, sa belle-soeur Claudette (Yvon) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 juin de 14h à 22h et le samedi 16 juin à compter de 9h à:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 16 juin à 11h en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 3375 Windsor, St-Hubert.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec Inc. ou à la Fondation des maladies du coeur du Québec serait apprécié.