MARIEN (née Lalonde)

Marguerite



À Laval, le 7 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Marguerite Lalonde, épouse de Fernand Marien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Johanne), Gaëtan (Carole), Lise (Michel), Jocelyne, Lucie (Benoit) et Sylvie (Guylaine), ses dix petits-enfants et son arrière-petit-fils, ses soeurs Monique, Francine, ses beaux-frères, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 15 juin 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h, samedi dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église St-Elzéar, 16, Boul. St-Elzéar Est, Laval, le samedi 16 juin 2018 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Laval - Maison Francesco Bellini seraient appréciés.