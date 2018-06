LANGLOIS (Beauchemin)

Diane



À Varennes, le 2 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Diane Beauchemin, épouse de feu M. Irénée Langlois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Yves Collette), Monique (Pierre Lemay), Michel (Clémence Pigeon) et Pierre (Suzie Chaput), ses petits-enfants Mathieu (Mélanie), Jean-François (Mélissa), Mélanie (Jonathan), Charles (Ledda), Amélie (Etienne), Isabelle (Alexandre), Alexis et Andréanne (Pierre-Luc), ses onze arrière-petits-enfants, sa soeur Jocelyne (Pierre Myre), ses frères Réjean (Marie Collette) et Serge (Eliette Choquet), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 652-9131 - Téléc.: (450) 655-0941le vendredi 15 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 16 juin de 11h à 12h30.Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin à 13h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.Nous tenons à remercier toute l'équipe de la Source Bleue de Boucherville, pour les excellents soins prodigués à notre chère maman.Au lieu de fleurs, des dons à la Source Bleue seraient grandement appréciés.