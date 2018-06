LAVALLÉE (née Poirier)

Pauline



À Laval, le 25 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Pauline Poirier. Elle rejoint son époux M. Émile Lavallée et son fils Réjean (Lise).Elle laisse dans le deuil ses enfants Muguette (Miodrag), Lyan (Marie-Josée), Claude (Edo) et Chantal (Ron), ses petits-enfants Nikola (Tania), Patrick, Hugo (Mélanie), Alexandra (Éric), Didier (Lauren) et Annabelle, ses arrière-petits-enfants Victoria, Sofia, Émile, Émilien, Marion, Jeanne, Milan et Colette Rose, sa soeur Danielle et son frère Serge (Ghislaine), son beau-frère Victor, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 16 juin de 11h à 13h30 à la:Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin 2018 à 14h en l'église Saint-Martin (4080, boul. St-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1). L'inhumation suivra au cimetière Saint-Martin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.