DÉSILETS, Carole



est décédée le 6 juin 2018 suite à un très long combat contre le cancer.Épouse de feu Jacques Campeau, elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Paul-André (Sofia), Eve (Bob) et France (Sylvain) ainsi que leurs enfants et petits-enfants, ses frères et soeurs Jean-Jacques, Élise (Jean-Louis), Agathe, Lorraine (Maurice), Polo (Aurèle), Roland, Diane (Yvon), Jacinthe et Sylvie (Gilbert), sa belle-soeur Claire ainsi que de nombreux neveux et nièces et un grand nombre d'amis et amies.La famille vous accueillera le samedi 16 juin 2018 15h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 17h.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison des soins palliatifs de Laval qui font un travail remarquable, dans le respect et la dignité, auprès des personnes en fin de vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Laval (msplaval.ca).