FORTIER, Ghislaine

(née Cadieux)



De Sainte-Thérèse, le 30 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Ghislaine Cadieux, épouse de feu Roland Fortier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Benoit Sauvé), Pierre (Sylvie Cornellier), Michel (Monic Vaillancourt), France (Marcel Vaillancourt) et Louise (Jacques LeGuern), ses petits-enfants Sabrina, Catherine, Julie, Marie-Ève, Stéphanie, Vincent, Julien, Marc, Alexandra et Audrey, ses 9 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Monique Brazeau et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 18 juin de 9h à 11h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même lundi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Thérèse.