MÉNARD, Maurice



À Pierrefonds, le 15 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Maurice Ménard, époux de feu Madame Huguette Cardinal.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, ses frères André (Jeanne), Marcel (Pauline) et Réal (Louise), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il rejoint ses parents et ses frères Réginald et Jean-Paul.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin dès 10 heures à l'église Ste-Anne-de-Bellevue, 1 rue de l'Église, Ste-Anne-de-Bellevue, suivi des funérailles à 11 heures.Au lieu de fleurs, un don à la Société Québecoise de Néphrologie serait apprécié.