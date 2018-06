MESSIER (née ST-PIERRE)

Jeannine



À Montréal, le 29 mai, à l'âge de 93 ans, est décédée Jeannine St-Pierre, épouse du Dr Bernard Messier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Diane Demers), Serge (Danielle Leblanc), François (Josée Langlois) et feu Simon, ses petits-enfants Virginie, Maxime, Vincent, Matthieu, Isabelle, Julien, Alexandre, feu Arianne, Charles-Antoine et Aurélie, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Monique Messier, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous recevrons les témoignages de sympathie le samedi 16 juin de 14h à 16h au:T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16h en la chapelle du complexe funéraire.Plutôt que des fleurs, des dons à la Fondation CHU Sainte-Justine seraient appréciés.