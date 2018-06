LECLERC, Michel



À Montréal, le 3 juin 2018, à l'âge de 51 ans, est décédé Monsieur Michel Leclerc.Il laisse dans le deuil son fils Hugo (Jessica), sa petite-fille Coralie, sa soeur Lise, ses frères Guy, Yvon et Gilles (Linda), la mère de son fils Manon, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 12h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.