LASSONDE, Jean-Paul



Le 30 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Paul Lassonde, époux de Mme Denyse Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Pierre), Lise (Roch), Jean-Claude (Chantal), Jocelyn (Tammy) et Jacques, ses petits-enfants Bruno, Marc-André, Marie-Christine, Étienne, Mathieu, Stevens, Audrey, Véronique et Cédric, ses arrière-petits-enfants Charles, William et bientôt bébé Louis, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 15 juin 2018 de 17h à 21h ainsi que le samedi 16 juin dès 8h30. Une liturgie suivra à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.