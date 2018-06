CLOUTIER GERVAIS, Thérèse



De Montebello, est décédée le jeudi 31 mai 2018, à l'âge de 94 ans, Thérèse Gervais, tendre épouse de feu Lionel Cloutier; fille de feu Jean Baptiste Gervais et de feu Rosina Tessier.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne; ses petits-fils Jordan et Francis; ainsi que son fils spirituel Luc. Elle fut prédécédée par plusieurs frères et soeurs. Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille invite parents et amis le lundi 11 juin 2018 à compter de 9h, à laMONTEBELLO, QC J0V 1L0(819) 983-6616Les obsèques auront lieu le lundi 11 juin 2018 à 11 h, en l'église Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello. Inhumation au cimetière paroissial.Un merci spécial au personnel du 4e étage du CHSLD Petite-Nation de même qu'à Nathalie de 1001 corvées pour leur accompagnement auprès de Thérèse.Pour ceux et celles qui le désirent, des dons peuvent être faits à la Fondation Santé Papineau (CLSC CHSLD de la Petite-Nation), 155, rue Maclaren Est, Gatineau, J0V 1W0.par télécopieur, composez le 819-983-6865 ou visitez notre site Internetwww.mfshieldsberthiaume.ca