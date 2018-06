CHARTRAND, Jean-Pierre

Le 5 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé Jean-Pierre Chartrand, époux de Jeannette Cusson Chartrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carole (Robert Reilly), sa petite-fille Stéphanie (Pierre-Olivier), ses frères et soeurs Jeannine (Jean-Guy), Roger, Gisèle, Pierrette (Michel) et Francine (Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 16 juin de 9h à 11h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11h30 en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Marcelle-Ferron ou à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.