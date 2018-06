ARSENEAULT Lise (née Rivest)



Le 5 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Rivest Arseneault, épouse de feu Réal Arseneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Réjean), Johanne (Jean), Line (Stéphane) et Sylvain (Heather), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs: Marguerite (Georges) et Denise (Michel) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin de 10h à 14h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 14h en la chapelle.