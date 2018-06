BLAIN, Thérèse



À Laval, le 7 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Thérèse Blain, fille de feu Clovis Blain et feu Alice Guindon et soeur de feu Jean-Pierre.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline, ses neveux Jacques et François, ses nièces Odette et Marie, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 11h30.