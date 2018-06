DENIS, Richard



À Saint-Jérôme, le 1er juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Richard Denis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Robert), Yves, Johanne et Louise (Pierre-Paul), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, la mère de ses enfants Gisèle Larivée, sa compagne de vie Madeleine Ladouceur et sa famille, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin de 11h à 15h au105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 15h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.