BARRÉ, Ubald



À Laval, le 4 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Ubald Barré, époux de feu Mme Anita Gauvreau.Prédécédé de ses enfants Lise, Pierrette et Normand, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Francine), Jacques (Carmen), Nicole (Michel), Denis (Gabrielle), Lyne (Serge) et Yves (Eugénie), ses neuf petits-enfants et cinq arrière petits-enfants, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juin 2018 de 13h à 17h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche 17 juin 2018 à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Val-des-Arbres pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en la mémoire de Ubald Barré.