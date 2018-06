7 aventures à vivre au moins une fois

Il n’est pas nécessaire d’être un explorateur ou un téméraire pour vivre une aventure mémorable. Plusieurs activités en plein air hors de l’ordinaire peuvent être vécues dans un encadrement sécuritaire, avec ou sans guide, selon le cas. Il suffit d’oser sortir de notre zone de confort. Voici donc de belles aventures à vivre, sans expérience requise.

En voilier sur le fjord du Saguenay

photo courtoisie Voile Mercator

Nul besoin de posséder un voilier ni même d’avoir suivi une formation pour voguer dans un décor de rêve. Voile Mercator offre des excursions d’initiation au cours desquelles adultes et enfants peuvent participer aux manœuvres. Ici et là sur le fjord, on peut croiser des phoques, des bélugas ou des oiseaux marins.

Une demi-journée : 82 $ par adulte, 62 $ par enfant (17 ans et moins), 258 $ par famille (2 adultes et 2 enfants). Excursion d’une journée aussi offerte.

www.voilemercator.com

En véhicule côte-à-côte

photo courtoisie École de parachutisme Voltige

En partance de l’Auberge CanadAventure, une pourvoirie du lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints, des centaines de kilomètres de chemins balisés sont à notre portée avec un de leurs véhicules côte-à-côte. À deux complices, on explore la forêt sauvage.

Forfait avec une location d’une journée : à partir de 207 $ par personne (en occupation double), incluant une nuitée, un petit déjeuner et un souper quatre services.

www.canadaventure.net

Sauter en parachute

photo courtoisie Jimmy Vigneux

À 45 minutes de Montréal, au nord de Joliette, l’école de parachutisme Voltige, popularisée par Guillaume Lemay-Thivierge, offre des sauts en tandem, avec instructeur. Une fois l’avion à une altitude de 4200 m, vous faites une chute libre de 50 secondes à 200 km/heure, avant l’ouverture du parachute.

À partir de 262 $ par personne. Production d’une vidéo et de photos­­­ sur demande.

www.parachutevoltige.com

La chaise suspendue d’Air Canyon

photo courtoisie Guy Couture

En duo, bien assis sur une chaise double reliée à un câble, on traverse vivement le Canyon Sainte-Anne, les pieds dans le vide, à 90 m de hauteur. Le point de vue en plongée sur les flots tumultueux et la chute est spectaculaire. Émotions fortes au menu.

Admission (incluant l’accès aux sentiers pédestres et à la chute) : 26 $ par adulte, à partir de 20,50 $ par enfant de plus de 6 ans. Taille minimum : 107 cm.

www.canyonsa.qc.ca

Les tyroliennes géantes de Tremblant

photo courtoisie Tremblant

Impressionnantes et excitantes, les cinq tyroliennes de Ziptrek Écotours nous font survoler la forêt en montagne jusqu’à proximité du village au pied des pentes de ski. Les deux plus longues s’étirent sur plus d’un kilomètre. Vitesse : jusqu’à 100 km/h !

Tarifs : 129 $ par personne (15 ans et plus), 99 $ par aîné ou par enfant (7 à 14 ans).

www.tremblant.ca

Canyoning au pied du mont Sainte-Anne

photo courtoisie Canyoning-Québec

Sécurisé avec cordes et baudrier comme en escalade, on descend le long des chutes Jean-Larose, sous la supervision d’un guide. Au pied de la première section, on traverse un bassin à la nage pour se rendre à la section suivante.

Âge requis ­­­: 10 ans.

Prix : à partir de 88 $ par adulte et de 48 $ par enfant. Durée : une demi­­­-journée.

canyoning-quebec.com

Descendre une rivière transparente

photo courtoisie Cime Aventures-Dylan Stewart Page

En Gaspésie, on s’émerveille devant les eaux translucides de la rivière Bonaventure au cours de la descente de 20 km « la Populaire », offerte par Cime Aventures en canot, en kayak ou en planche à pagaie. Une option accessible à tous : le radeau pneumatique (4 à 6 personnes).

Tarifs : à partir de 50 $ par adulte et de 25 $ par enfant. Durée : de 4 à 5 heures.

www.cimeaventures.com