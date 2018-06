DEXTRAZE, Pierre



À La Prairie, le 2 juin 2018, à l'âge de 69 ans est décédé Pierre Dextraze, époux de Gisèle Bernard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Nicolas Hardy) et Jean-Philippe (Julie Dupont), ses petits-enfants Magalie, Julianne, Vincent et Arthur ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 à compter de 10 heures au:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 16 juin 2018 à 14h en l'église La Nativité (155 chemin St-Jean, La Prairie).Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de La Prairie pour leur grande humanité.