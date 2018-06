LAURIER, Marcel



De Saint-Hippolyte, le 3 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Marcel Laurier, époux de feu Mme Dolores Broomfield.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Denis Charest), Christian et Sylvain (Sylvie Limoges), ses petits-enfants Jonathan, Anne-Christine et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Félicia et Kéliam, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 juin de 14h à 17h à la:801 BOUL. DES LAURENTIDESSAINT-JÉRÔME Secteur Saint-Antoine450 438-1234www.maisontrudel.caUn hommage lui sera rendu ce même dimanche à 17h au salon.