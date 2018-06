LAURIER, Jeanne née Plante



De Repentigny, le 7 juin 2018, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Jeanne Plante, épouse de feu Wilfrid Laurier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lynda), Louise (Sylvain), Claire (Renald), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 10 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 11 juin 2018 dès 8h30.Le service religieux sera célébré le lundi 11 juin 2018 à 10h à l'église De La Purification, sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.