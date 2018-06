LAPOINTE MAILLOUX, Pierrette



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pierrette Mailloux, épouse de monsieur Marcel Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Marie-Rose Lacasse), Manon (Gaétan Lefebvre), Benoit (Lorraine Paquette), François, Luc (Julie Larose) et Eric (Sophie Ouellette); ses seize petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannette (Roméo Curotte), son beau-frère Guy Lapointe, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au:95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com 450-359-0990le vendredi 15 juin 2018 à compter de 14h. Les funérailles auront lieu le samedi 16 juin 2018 à 11h, en l'église Saint-Luc, 350, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc), QC, J2W 2A3.Heures de visites au complexe: vendredi de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec ou à la Société canadienne du cancer.