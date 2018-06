SÉGUIN, Marguerite

(née Ouellette)



De Rawdon, le 4 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marguerite Ouellette, épouse de feu M. Bernard Séguin et conjointe de M. Rosaire Bizier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Denise), Richard (Sadia) et Benoit (Dina), ses petits-enfants: Véronique, Marie-Krystelle, Jonathan, Karine, Étienne, Marc-Antoine, Guillaume-David, Anthony, Alexandre, Nicole, Yanis et Aksil, ses arrière-petits-enfants: Hailley, Jacob, William, Zakary et Amy, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le lundi 11 juin de 13h à 16h et de 18h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du salon à 20h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.