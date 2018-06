HÉON, Charles-Georges



À Saint-Sauveur-des-Monts dans les Laurentides, le 4 juin 2018, s'est éteint M. Charles-Georges Héon à l'âge de 85 ans à la suite d'une courte période d'hospitalisation. Originaire de Sherbrooke, Charles Héon était bien connu des milieux d'affaires de Montréal pour avoir été concessionnaire en titre de Versailles Ford et de Boulevard Dodge Chrysler Jeep.Ses funérailles auront lieu en l'église de Saint-Sauveur à compter de 11h le samedi 16 juin.Il laisse dans le deuil son épouse Marthe, sa fille Louise, son fils Jean et son petit-fils Julien ainsi que Louis et Moli, de même que son arrière-petite-fille Emma.La famille recevra ses amis, collègues, anciens employés et collaborateurs et les membres de sa famille après la messe.