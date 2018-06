GUIMOND DAMPHOUSSE

Lucille



À Montréal, le 30 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lucille Guimond, épouse de feu M. André Damphousse.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Sylvain) et Guy (Valérie), ses petits-enfants Vanessa, Carl et Fréderic, ses soeurs, son frère, son ami de coeur Noël Therrien ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juin 2018 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe Lasalle.