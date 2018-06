OUELLET, Roland



Autrefois de Marieville, le 7 juin 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Roland Ouellet, époux de Mme Carmel Collette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (François) et Christian, ses petites-filles Juliette et Charlotte, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le samedi 16 juin de 11h à 15h30 suivi d'une liturgie en la salle commémorative du complexe à 15h30.