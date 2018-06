GAY, Daniel



Après une longue maladie, Daniel Gay est décédé paisiblement le samedi 2 décembre 2017. Il avait 84 ans. Il a été précédé dans la mort par sa femme, Laura. Il était un père aimant pour sa fille Rose-Marie (Stan) et son fils Georges (Julie) ainsi que fier grand-père de sa petite-fille Sofia. Il a été précédé dans la mort par 3 frères Wilner (Gladys), Roger (Susan) et Antoine (Colette), et tout récemment son plus jeune frère Serge (Louise) nous a quittés. Lui survivent sa soeur Andrée, plusieurs neveux et nièces, membres de la famille élargie et amis.Daniel Gay est né à Port-au-Prince, en Haïti. Il a obtenu un diplôme en droit (Port-au-Prince), une maîtrise en anthropologie (Mexique) et un doctorat en sociologie (Pittsburgh). Il a enseigné la sociologie et l'anthropologie aux États-Unis, ainsi que la sociologie à l'Université Laval pendant plus de 30 ans. Il a enseigné au baccalauréat et aux niveaux de la maitrise et du doctorat, des cycles supérieurs, était dédié au mentorat, a dirigé des projets de recherche et a géré le programme de doctorat en sociologie. Il était également un auteur publié de plusieurs études et livres sociologiques.Veuillez-vous joindre à nous afin de commémorer sa vie, le samedi 16 juin 2018, au2026, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUESTQUÉBEC, QC G1V 2K8TÉL : 418-529-3371La famille recevra les condoléances de 10h à 13h, suivi du service commémoratif de 13h à 14h. Inhumation au Cimetière Belmont immédiatement après le service commémoratif.Réception:MAISON GOMIN / ATHOS