BERTRAND, Gérard



C'est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Gérard Bertrand, survenu à Brossard le 7 juin, à l'âge de 86 ans, époux de Lorraine Mathieu et père de feu Line Bertrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Willie) et Michel (Manon), ses petits-enfants Nicolas (Martine), Joannie (Simon), Dominique et Élisabeth (Mitch), ses arrière-petits-fils Olivier et Maxime, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 juin de 14h à 17h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 17h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.