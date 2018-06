Chrono de Gatineau: Karol-Ann Canuel deuxième au contre-la-montre

Karol-Ann Canuel (Canada) a conclu en deuxième place du Chrono de Gatineau, une épreuve de contre-la-montre de 17,3 kilomètres disputée dans le cadre du Grand Prix de cyclisme sur route de Gatineau, vendredi soir.

La Québécoise a enregistré un temps de 24 min 49,83 s, un retard de 16,28 secondes sur la concurrente la plus rapide, l’Américaine Amber Leon Neben (USA National Development Team). Cette dernière a arrêté le chrono à 24 min 33,55 s. L’Américaine Tayler Wiles (Trek-Drops) a quant à elle complété le trio de tête à 16,61 secondes de la gagnante.

«Je ne suis pas près d’Amber, j’ai perdu du temps à certains endroits. J’analyserai ma course pour voir ce que j’aurais pu mieux faire. J’ai quand même trouvé ça bien d’avoir fait la course sur route jeudi, parce que, comme j’arrivais d’Europe lundi, ça m’a dégourdi les jambes, a dit la cycliste, qui a fini septième la veille. Je me sentais bien aujourd’hui, j’avais de bonnes sensations et je pense que j’ai fait un bel effort.»

Dans cette épreuve, Canuel avait aussi fini deuxième en 2015 et 2017, alors qu’en 2016, elle était montée sur la troisième marche du podium.

«C’est le même parcours que l’an dernier, alors c’est un secteur que je connais bien, a dit la Gatinoise d’adoption, qui est originaire d’Amos. Il y avait aussi des parties du parcours des Championnats canadiens des deux dernières années. C’est toujours un highlight d’y participer parce que j’aime m’impliquer et courir à la maison devant ma famille.»