CLERMONT, Pierre-Paul



De Laval, le 3 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Pierre-Paul Clermont, époux de feu Mme Yolande Chartrand.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Michèle), Carole (Pierre), Guy (Josée) et Pierre (Isabelle), ses petits-enfants Joanny, Alexandre, Véronic, Stéfanie, Loriane et William, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle jeudi 14 juin de 18h à 22h ainsi que le vendredi 15 juin dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Rose-de-Lima, vendredi le 15 juin à 11h suivies de l'inhumation au cimetière St-Martin, Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.