Des effectifs justifiés, estime un ancien directeur du SPVM

À elle seule, la facture liée à la sécurité pourrait dépasser 500 M$, si on la compare aux coûts reliés à la sécurité des sommets du G8 et du G20, tenus en juin 2010 en Ontario. Rappelons qu’une clôture de 3,8 M$ a été érigée autour du Manoir Richelieu et qu’une prison temporaire d’un million $ a été aménagée à Clermont. Près de 10 000 fonctionnaires ont obtenu un congé forcé et une douzaine d’écoles ont été fermées.