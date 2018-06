La romancière américaine Diana Gabaldon, auteure de la monumentale saga Outlander, propose sept longues nouvelles se déroulant dans cet univers palpitant dans son nouveau recueil, Le cercle des sept pierres. On y retrouve même lord John Grey aux côtés du général Wolfe pendant la bataille des plaines d’Abraham.

Les sept histoires racontées par Diana Gabaldon sont passionnantes. L’histoire des Highlanders sur les plaines d’Abraham se retrouve dans la nouvelle intitulée Des usages de l’armée.

Dans Les faiseurs de zombies, lord John devient gouverneur militaire de la Jamaïque. Jamie Fraser et Ian Murray, jeunes, deviennent des mercenaires endurcis en France dans Novices. Dans Les canons d’El Morro, lord John retrouve­­­ sa mère à La Havane.

Diana Gabaldon est intarissable quand vient le moment de parler de l’univers d’Outlander. « J’ai écrit Novices parce que je savais qu’il y avait quelque chose à dire à propos de Jamie et Ian, quand ils étaient de jeunes mercenaires », dit-elle, en entrevue.

Québec

L’histoire se déroulant à Québec est captivante : elle s’articule autour de la bataille des Plaines d’Abraham (1759). Diana Gabaldon décrit très bien les ruses des Highlanders, qui ont escaladé les falaises pour atteindre les plaines d’Abraham et surprendre les Français.

On a le sentiment de suivre cette bataille­­­, d’heure en heure.

« C’est facile d’écrire sur Lord John, commente la romancière. Il est militaire, mais il a une vie privée assez intéressante – c’est le moins qu’on puisse dire. C’est le genre d’homme qui se retrouve facilement au cœur de toutes sortes d’aventures ! »

Documentation

La recherche occupe une place importante dans son travail – les lecteurs sont habitués d’ailleurs à découvrir une foule de détails et de faits inusités dans ses romans. Des mois de travail ? « Écrire de bons romans historiques demande beaucoup de recherche. Il faut connaître le contexte historique et culturel dans lequel les personnages évoluent », assure-t-elle.

« Ce qu’ils portent, ce qu’ils mangent... habituellement, ce sont des détails faciles à trouver. Mais il faut se faire une bonne idée de l’époque. »

Les falaises

Diana Gabaldon a visité Québec et arpenté les plaines d’Abraham. « Ce fut une bataille courte. Québec était considérée comme une forteresse impossible à prendre, parce qu’elle était au sommet des falaises. Mais le général Wolfe a eu l’idée inspirée de demander aux Highlanders d’escalader­­­ les falaises, pour ensuite hisser l’artillerie. »

« Plusieurs de ces Highlanders venaient de l’archipel des Hébrides, en Écosse. Ils étaient ce qu’on appelle là-bas des cragsmen : ils avaient l’habitude d’escalader des falaises à la recherche d’oiseaux, d’œufs. Ils étaient très habiles. Considérant ces falaises très escarpées, c’est stupéfiant de voir qu’ils ont réussi à hisser du matériel en une seule nuit. »

Les Français ont été pris par surprise, ajoute-t-elle. « Ils pouvaient résister, mais ils n’avaient pas suffisamment de provisions pour tenir le siège et les Britanniques contrôlaient tous les alentours. (...) Finalement, cette bataille sanglante n’a duré que 15 minutes et les deux leaders, le général Wolfe et le général Montcalm­­­, ont succombé. »

Intégrer lord Grey

« J’ai vu la plaque qui commémore la bataille. (...) Ça m’est resté en tête. Je voulais écrire sur la bataille de Québec, mais il fallait que je trouve comment y intégrer lord Grey. J’ai commencé par ces étranges soirées où on présentait des anguilles électriques... et les choses ont déboulé par la suite. »

Après toutes ces années à écrire sur la vie de Jamie et Claire, Diana Gabaldon considère que ces personnages font maintenant partie de sa vie, la suivant en tout temps. « En quelque sorte, ces personnages, c’est moi : je suis Claire, je suis Jamie, je suis Randall. »

Photo courtoisie