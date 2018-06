BELLEMARE, Jeanne



À Montréal, le 6 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Jeanne Bellemare, épouse de feu M. Denis Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Christine), Richard (Manon) et Jocelyne, ses petits-enfants Sandra, Marie-Jocelyne et Jean-François, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC H1W 1P2le mardi 12 juin dès 18h. Une liturgie de la Parole sera célébrée cette même journée à 20h30 en la chapelle du complexe.