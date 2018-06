GEOFFRION, Marie-Reine

(née Brodeur)



Le 3 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Reine Brodeur, épouse de feu M. Joffre Geoffrion.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Lucie), Claire (Michel) et Claude (Line), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Rosaire (Thérèse), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Marc, 591 Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, le samedi 16 juin 2018 à 11h où la famille recevra vos condoléances dès 9h30.Tél. 450 467-4780 Téléc. 450 467-9468www.salondemers.com