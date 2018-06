MARTIN, Micheline



À Repentigny, le 1er juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Micheline Martin, épouse de feu Adolfo Bizzarro.Elle laisse dans le deuil ses nièces Christiane et Danielle ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin de 13h à 17h et les funérailles suivront à 17h en la chapelle du: