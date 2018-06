PARENT, Rose Hélène

(née Turcotte)



De Terrebonne, le 30 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Rose Hélène Turcotte, épouse de feu M. Jacques Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Roseline), Mimi (Pierre), Claude (Dave), Sylvain (Claudine) et Guylaine, ses petits-enfants Julie, Anne-Marie, Charles, Caroline, Nicolas, Stéphanie et Jean-Philippe ainsi que ses 7 arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Claire (100 ans) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin de 13h à 16h au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Un merci spécial au personnel de la Résidence Floréa de Terrebonne pour leurs délicates attentions.