DUROCHER (née ANGERS)

Pierrette



À Montréal, le mercredi 28 mars 2018, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Pierrette Durocher (née Angers), épouse de feu Clément Durocher.Prédécédée de sa soeur Madeleine Angers (feu Benoit Daniel), elle laisse dans le deuil ses frères Gilles (Paul) et Jean-Paul (Louise), ses beaux-frères ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.L'inhumation aura lieu le samedi 16 juin 2018, à 11h, au Cimetière d'Oka situé au 133, rang Ste-Sophie, Oka (intersection du rang l'Annonciation), J0N 1E0.