JOLY, Denise



À Montréal, le 3 juin 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Denise Joly, conjointe de M. Richard Paul.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Karine (Gianfelice), sa soeur Manon, sa mère Lise, ses deux petits-fils Jonathan et Mathis, ses belles-soeurs France, Monick et Francine (Claude), ses beaux-frères Jean-Pierre et Marcel (Carole), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juin 2018 de 10h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières suivra.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Marie-Clarac pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Association québécoise des laryngectomisés serait apprécié en sa mémoire.