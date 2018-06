TRUDEAU, Guy



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 28 mai 2018 à l'âge de 52 ans, est décédé Guy Trudeau, pompier retraité du S.P.I.M. et enseignant à l'I.P.I.Q., frère de feu Sylvie, fils de Claude Trudeau (feu Aline Vadeboncoeur) et conjoint de Lucie Leblanc (fille de feu Réal Leblanc et de Marcelle Vilandré).Outre son père et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jérémy (Jordane A. Gosselin), Lauriane (Philippe Bellefeuille) et Benjamin (Alina Dumitru), sa petite-fille Romy et la mère de ses enfants Susie Teoli. Il laisse également les enfants de sa conjointe: Frédéric (Mylène Boisvert), leur fille Alexanne, Alexandre (Joëlle Maillé) et Louis-Philippe Maltais; ses beaux-frères et belles-soeurs, sa filleule Érika Côté, ses oncles et ses tantes, cousins, cousines et autres parents, ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe:le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 22h et le samedi 16 juin de 9h à 12h30, suivi à 13h des funérailles en l'église St-Enfant-Jésus, 11 boul. St-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles.La famille tient à remercier le personnel des soins critiques du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.