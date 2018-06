Feux de forêt: des efforts pour tenter de sauver plus de 750 chiens abandonnés

Des volontaires tentent de se mobiliser et d'obtenir l'appui d'entreprises et des autorités afin de parvenir à sauver plus de 750 chiens qui ont dû être abandonnés lors de l'évacuation de deux communautés autochtones du Manitoba en raison d'importants feux de forêt.

À la fin mai, quelque 1700 personnes ont été évacuées par voie aérienne des communautés de Little Grand Rapids et de Pauingassi. Toutefois, les animaux de compagnie de ces personnes ont dû rester derrière, livrés à eux-mêmes. Au total, environ 550 chiens se trouveraient à Little Grand Rapids et 220 à Pauingassi, a fait valoir l'organisme Norway House Animal Rescue, qui tente de leur venir en aide.

«La situation de ces chiens, qui sont adorés dans ces communautés, est désastreuse et je crois que, si elle continue de se détériorer, la situation va causer du mal au bien-être des chiens, en plus d'amplifier le traumatisme des membres des communautés», a expliqué la directrice de l'organisme, Debra Vandekerkhove, dans une lettre adressée à Services aux Autochtones Canada et relayée par l'organisme.

Selon elle, plusieurs animaux présentent des signes de malnutrition évidents et des blessures. Certains chiens ont même commencé à se réunir en bande, pour tenter d'assurer leur survie, a noté celle qui lance un appel à la générosité et qui réclame l'appui du fédéral. L'organisme a notamment besoin de nourriture, mais aussi d'avions pour l'acheminer dans les communautés et la distribuer aux animaux.

Différentes entreprises ont répondu à l'appel en offrant de la nourriture pour animaux. Notamment, Champion Petfoods a donné 12 000 kg de nourriture pour chats et pour chiens, soit suffisamment pour environ 75 000 repas.

«Nous espérons que ces dons feront une différence pour les chats et les chiens de ces Premières Nations et pour les amoureux des animaux qui ont hâte de les revoir», a affirmé le président et chef de la direction de Champion Petfoods, Frank Burdzy, par communiqué.