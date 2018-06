La Floride d’Yvon Deschamps & Judi Richards

► Restorationhardware.com

Photo coutoisie

Photo Marie Poupart

« Deux autres de nos restos préférés sont le Café des Artistes­­­ à Jupiter. La nourriture est impeccable, et en plus, on peut se faire servir en français. La vue sur la marina (Jupiter Yacht Club) est superbe ! Ne manquez pas non plus le resto Belle & Maxwell dans le quartier des antiquaires sur South Dixie Highway à West Palm Beach. L’excellent menu est préparé avec des produits locaux. Le décor intérieur vaut le détour. Et si on le souhaite, on peut manger dans un petit jardin. C’est l’une de nos plus récentes découvertes ! Et on adore ! »