«L’ambiance est malade ici!» - Jonathan Cheban

Jonathan Cheban, influenceur et proche du clan Kardashian est débarqué à Montréal vendredi pour animer la soirée gourmande du bar Catch-22. Le grand épicurien en a également profité pour tourner une virée gourmande dans la métropole pour sa chaîne Youtube Foodgod. Il a accepté de partager ses coups de cœur de la ville avec Le Journal.

Quelles sont les adresses gourmandes que vous avez aimées?

Je suis allé à une petite cantine de nouilles sur Saint-Laurent. Ils font des plats de nouilles à deux dollars. Je n'avais jamais mangé un plat de nouilles à deux dollars. Et le beurre d'arachide qui était servi sur les nouilles... Oh mon Dieu, je dois amener ça aux États-Unis. Aussi, je voulais trop m'arrêter pour m'acheter un poulet et une poutine au Romados, mais ils sont fermés pour rénovations. Je suis aussi censé me rendre au Joe Beef et je suis obsédé par le jus du Orange Julep. La bouffe est si authentique ici et c'est ce que j'aime.

Qu’est-ce que vous aimez du Grand Prix?

L'ambiance est malade ici! C'est comme un mini New-York ou Chicago. Il y a des milliers de gens qui se promènent sur le boulevard Saint-Laurent. Je n'ai jamais vu autant de gens sur une rue. J'avais l'impression d'être dans un mirage à Vegas.

Quelles adresses avez-vous découvertes?

Vintage Frames. J'ai rencontré le propriétaire Corey Shapiro à Miami. J'aime découvrir des endroits secrets comme ça dans une ville. Il possède des lunettes incroyables et m'a montré plusieurs modèles. Cela fait une heure et demie que je suis là à essayer des lunettes et je suis impressionnée par l'originalité et le luxe. J'ai fait l'acquisition de trois paires de lunettes. On a fait faire une paire avec de l'or 24 carats.

Quel est votre incontournable du Grand Prix de Montréal?

Le party du Catch-22! De plus, cet immeuble est magnifique avec le toit-terrasse qui nous donne une vue incroyable sur le centre-ville. L'édifice est fait de verre et ça donne un look très moderne. Je suis très excité d'être à cet événement.

Dans tous les restaurants que vous aimez, lesquels est-ce que votre meilleure amie Kim Kardashian aimerait?

Kim n'aime pas ce que j'aime! Elle aime les churros. J'ai entendu dire qu'il y a un endroit qui fait des crêpes incroyables à 45 minutes d'ici et ça je sais qu'elle aimerait. Moi j'aime le fast-food, avec beaucoup de gras et la bouffe délicieuse, tandis qu'elle aime la nourriture santé. Elle est vraiment dans un mode de vie santé et d'entraînement. C'est dommage pour moi.

Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de Montréal?

Non, on est tellement occupés ces temps-ci.

Est-ce que vous lui recommanderiez de venir à Montréal?

Oui, absolument. En fait, je recommanderais Montréal à tout le monde!