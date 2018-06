Les 30 meilleures chansons francophones

Pour souligner le 30e anniversaire des Francos de Montréal, voici notre palmarès des 30 meilleures chansons francophones des 30 dernières années.

Outre la période imposée (d’où l’absence de Félix Leclerc, en effet), chaque artiste n’a droit qu’à une présence sur la liste pour favoriser la variété. De plus, on a considéré toute la francophonie. Pour le reste, c’est un heureux mélange de bonnes chansons et d’artistes qui ont eu un impact certain au fil des années.