Une autre soirée à oublier pour l’Impact

L’Impact de Montréal a concédé deux buts durant les 18 premières minutes de jeu, samedi, au Texas, et a encaissé une défaite de 2-0 aux mains du FC Dallas.

Ainsi, les ennuis du Bleu-Blanc-Noir à l’étranger se sont poursuivis. Cette saison, il a perdu huit de ses neuf rencontres présentées en territoire ennemi. La troupe de l’entraîneur-chef Rémi Garde demeure au 10e rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer avec une faible récolte de 12 points.

Avec Ignacio Piatti cloué au banc en raison d’une légère blessure, les visiteurs ont joué de malchance très tôt dans la rencontre. Sur un coup franc effectué par Mauro Diaz à la cinquième minute, Matteo Mancosu a fait dévier le ballon dans son filet, sauf que la séquence a été initialement déclarée hors-jeu. Cependant, après avoir revu celle-ci sur vidéo, l’arbitre Nima Saghafi a renversé la décision, procurant une priorité de 1-0 aux favoris locaux.

Toujours aussi chancelant en défense, l’Impact a de nouveau craqué moins d’un quart d’heure plus tard en offrant un tir de pénalité à l’adversaire. Diaz ne s’est pas fait prier pour s’exécuter et il a battu Evan Bush à l’aide d’un tir bas à sa droite, et ce, même si le gardien avait plongé du bon côté.

Pas de chance

Au plan offensif, l’équipe montréalaise a manqué de fini et également de veine. Mancosu est d’ailleurs passé près de toucher la cible tout juste avant la mi-temps. Il a réalisé une belle poussée vers la zone de réparation pour ensuite décocher un tir heurtant le poteau à la droite de Jesse Gonzalez.

Ce même Mancosu a encore vociféré quelques mauvais mots en seconde demie quand il croyait avoir marqué dans une cage béante. Son coéquipier Saphir Taïder a envoyé une puissante frappe sur la barre transversale avant que le numéro 21 projette le ballon à l’intérieur du filet. Toutefois, les officiels ont annoncé un hors-jeu.

En bref