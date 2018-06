Maroc: 472 migrants secourus en mer

Quelque 472 migrants qui tentaient de gagner l’Europe ont été secourus dans la nuit de vendredi à samedi au large du Maroc, lors d’une opération de sauvetage menée par la marine, ont annoncé samedi les Forces armées royales (FAR).

La marine marocaine a « porté assistance en Méditerranée et en Atlantique à plusieurs embarcations en difficulté, sauvant ainsi 472 candidats à l’émigration clandestine, dont 28 femmes, 27 mineurs et trois nourrissons », a précisé l’armée dans un communiqué.

« L’ensemble des migrants et des moyens nautiques utilisés ont été ramenés à bon port », a-t-elle ajouté sans préciser la nationalité des personnes secourues.

Chaque année, des milliers de migrants, la plupart du temps d’Afrique subsaharienne, tentent de gagner l’Espagne via le Maroc, dans des embarcations qui, pour la plupart, ne sont pas conçues pour la navigation en haute mer.

La route de l’Espagne qui passe par le Maroc est de plus en plus empruntée par les migrants africains qui évitent la Libye en proie au chaos et où nombre d’entre eux ont été exposés à des mauvais traitements, selon des ONG.

Le Maroc a adopté en 2013 une « nouvelle politique migratoire » et mené deux campagnes de régularisation de milliers de clandestins, pour la plupart originaires de pays d’Afrique subsaharienne.