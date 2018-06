Montréal tourne le dos à ses touristes

Les conseillers de l’arrondissement de Ville-Marie voteront le 12 juin prochain sur des règlements restrictifs qui auront un impact négatif sur notre économie et sur le portefeuille des Montréalais.



Au cours des dernières semaines, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a débattu sur de nouvelles réglementations à propos du partage de résidence. De nombreux citoyens se sont présentés pour exprimer leur opposition aux règlements proposés, car effectivement, l’arrondissement n’accordera plus de permis aux citoyens désirant accueillir des touristes. La seule exception sera l’allocation d’un maximum de 22 permis qui pourra être accordé sur la rue Sainte-Catherine.



Avec des taux d’occupation d’hôtel en croissance de 2011 à 2017, ainsi que les tarifs d’hôtels qui ont atteint des sommets historiques en 2017 (Statistiques de la ville de Montréal, 2018), ces types de logements se remplissent très rapidement, surtout durant les périodes estivales. Durant la fin de semaine du Grand-Prix de F1 l’été passé, les hôtes Airbnb, dont moi-même, ont accueilli plus de 20 000 touristes. La manière dont les réglementations restrictives ont été formulées ne prend pas en compte le volume important de tourisme à Montréal. Cette loi va créer une pénurie de logements de tourisme ce qui rendra notre ville inaccessible pour de nombreux touristes. Par conséquent, il y aura certainement des impacts importants sur notre économie y compris nos festivals et nos commerces.



Je suis un hôte qui partage mon appartement quand je voyage et pour certains événements estivaux. Ma participation dans cette industrie est un bénéfice pour la ville de Montréal. Par l’entremise de mon appartement, des touristes contribuent à notre économie montréalaise, et je leur fais visiter des coins de la ville hors des sentiers battus.



Quand je suis arrivée à Montréal il y a 6 ans, Airbnb m’a permis de faire mes premiers pas en toute quiétude, grâce entre autres, à son coût raisonnable. Ainsi, j’ai pu louer un appartement durant mes 7 premières semaines. Ceci m’a permis de vivre normalement, de m’installer sereinement, de mieux connaître la ville et surtout de bien choisir le quartier où je souhaitais m’installer.



Airbnb, c’est aussi le moyen de faire partie d’une communauté. Je suis un hôte passionné qui est fier de partager son appartement, d’aider les familles, couples, et amis qui logent chez moi à découvrir la ville telle que moi je la vis. Quand j’accueille les voyageurs, je leur recommande des cafés et restaurants qui leur permettent de vivre le « vrai » Montréal à la manière des locaux et de s’imprégner de notre culture comme le Café Saigon ou le Passé composé qui sont dans mon quartier.



En tant qu’hôte, ma vie sociale s’est enrichie grâce à mon envie de guider et de conseiller les voyageurs et aux revenus que cela engendre. Airbnb m’a également permis d’aller au mariage d’un ami en France l’été passé. Sans cela, je n’aurai pas eu les moyens de me loger et de vivre ce moment important de la vie. À titre de millénial et vivant dans une grande ville, la vie devient de plus en plus chère et Airbnb vient apporter une réponse à cette problématique.



Je suis une jeune professionnelle et je suis fière d'être une hôte d'Airbnb.



Ce sont non seulement ma génération, mais une grande partie de la population qui voyage autrement depuis l’arrivée d’Airbnb. C’est pourquoi je demande à la ville de ne pas mettre en place cette réglementation restrictive. Je demande à nos élus de développer des règlements qui démontrent que Montréal est une ville moderne qui évolue pour incorporer l’innovation avec des conditions gagnantes pour tous.



Leanne Ruberry est une fière résidente de Ville-Marie à Montréal et un hôte d'Airbnb.