Natation artistique: Jacqueline Simoneau conclut avec une médaille d’argent en solo libre

(Sportcom) – À la dernière journée des Séries mondiales de natation artistique, Jacqueline Simoneau s’est emparée de la médaille d’argent en solo libre, à Los Angeles, en Californie.

La Montréalaise a obtenu une note de 91,2000 pour son programme. Elle a été devancée d’un peu plus d’un dixième de point par sa rivale habituelle, l’Ukrainienne Yelyzaveta Yakhno.

«Je pense que c’était un de mes meilleurs programmes. Ça fait plus qu’un an que je nage ce solo libre et il a vraiment évolué. J’ai travaillé dessus avec plusieurs entraîneurs à travers le Canada et ça s’est vraiment amélioré. C’était une des dernières fois que je nageais ce programme, alors j’ai tout donné et j’ai exécuté chaque mouvement comme si c’était le dernier», a mentionné la nageuse de 21 ans.

«C’est la technique qui a encore une fois fait la différence entre moi et l’Ukrainienne. J’ai eu beaucoup de bons commentaires des autres pays sur la chorégraphie, la difficulté et l’exécution, mais je dois travailler mes faiblesses qui sont vraiment mes pointes, mes genoux et ma flexibilité.»

Yakhno a remporté l’or avec 91,3667 points alors que la Japonaise Minami Kono (89,1667 points) a fini troisième.

La journée n’était pas terminée pour Simoneau. Elle et sa partenaire Claudia Holzner ont ensuite concouru à l’épreuve de duo libre où elles ont pris le cinquième rang avec une récolte de 88,2000 points.

Les Chinoises Ting Ting Jiang et Wen Wen Jiang (92,4667 points), les Ukrainiennes Yelyzaveta Yakhno et Anastasiya Savchuk (91,8333 points) et les Japonaises Minami Kono et Yuriko Osawa (90,2000 points) sont montées sur le podium.