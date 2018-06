Plus d’un million d’amateurs de Mural

On attend un monde fou au festival MURAL 2018, soit encore plus que les 1,5 million de visiteurs de l’an dernier. L’événement culturel qui dote chaque année, depuis 6 ans, Montréal de nouvelles magnifiques murales, autour du boulevard St-Laurent, réunit encore cette année des artistes d’ici et d’ailleurs, de renommée mondiale. Une vingtaine de nouvelles murales s’ajouteront cette année au parcours, qui s’étend du Quartier des spectacles au Mile-End, portant le legs public permanent à plus de 80 œuvres d’envergure. MURAL, c’est aussi 11 jours d’événements musicaux, de séminaires, de rencontres avec les artistes, d’expositions et d’activités participatives.

► Le festival MURAL du 7 au 17 juin, sur le site piéton gratuit, sur le boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Mont-Royal.