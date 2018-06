Poutine et Porochenko discutent d’un «échange des prisonniers»

MOSCOU | Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Petro Porochenko, ont évoqué lors d’une conversation téléphonique un « échange des prisonniers » entre les deux pays, a annoncé le Kremlin samedi dans un communiqué.

Les deux hommes ont parlé de « questions humanitaires dont l’échange des personnes détenues » lors de cette conversation, dont l’initiative « revient à l’Ukraine », indique le Kremlin.

« Vladimir Poutine a souligné la nécessité de libérer sans tarder les journalistes russes arrêtés en Ukraine », selon le communiqué.

M. Poutine fait référence notamment au journaliste ukraino-russe Kyrylo Vychynski, responsable en Ukraine de l’agence de presse russe RIA Novosti, arrêté fin mai à Kiev et inculpé de « haute trahison », un crime passible de 15 ans de prison.

La présidence ukrainienne a de son côté indiqué dans un communiqué que M. Porochenko « a souligné l’importance d’une libération rapide des prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie et dans les territoires occupés », terme utilisé par Kiev pour désigner la Crimée annexée et l’est de l’Ukraine sous contrôle séparatiste.

Petro Porochenko a notamment indiqué être « inquiet » de la détérioration de l’état de santé des prisonniers ukrainiens en grève de la faim, notamment le cinéaste Oleg Sentsov.

Opposé à l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, Oleg Sentsov a été condamné en août 2015 pour « terrorisme » et « trafic d’armes ». Il purge une peine de 20 ans dans une prison du Grand nord en Russie et observe une grève de la faim depuis plus de trois semaines.

Des représentants des droits de l’homme des deux pays visiteront « dans un futur proche » les prisonniers détenus respectivement dans les prisons russes et ukrainiennes, selon les deux communiqués.

M. Poutine avait assuré jeudi « ne pas penser » échanger « pour l’instant » Oleg Sentsov contre Kyrylo Vychynski.