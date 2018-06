Sommet du G7: «C’est une opération de sécurité publique réussie», estime le chef Robert Pigeon

Le chef de police de Québec dresse un bilan très positif des trois derniers jours à Québec.

Sur le coup de 19 h, alors que le nettoyage des rues était déjà amorcé, le grand patron du SPVQ Robert Pigeon a pris la parole au nom des partenaires du Groupe intégré de la sécurité (GIS).

«On a un bilan quand même intéressant avec une opération policière qui s’achève dans quelques instants. On va conserver des éléments sur le terrain toute la nuit.»

L’objectif était audacieux mais il a été atteint, a affirmé M. Pigeon.

Aucun commerce n’a été vandalisé, aucun manifestant ni aucun policier n’a été blessé.

«C’est réussi. Tout ça s’est très bien passé et on en est fier», a-t-il précisé.

Le bilan final est de 13 arrestations au total, majoritairement pour attroupement illégal.

Le chef Robert Pigeon admet que le GIS a choisi conjointement d’être plus visible sur le terrain.

«On a saisi des cocktails molotov et des vestes pare-balles qui laissaient croire que des actes criminels étaient sur le point d’être commis. On a choisi l’option d’être en prévention au lieu de les laisser faire et agir ensuite. Et de faire en sorte de ne pas utiliser la force. Je tiens à dire qu’aucun gaz n’a été déployé. Les gens ont pu s’exprimer dans l’espace public de façon très sécuritaire. C’est une opération de sécurité publique réussie», a-t-il terminé.